Deilert bakom Björklövens seger: ”En karaktärsvändning”

Från 0–2 till 3–2. Björklövens segerorganisatör: Alexander Deilert. – Det är en karaktärsvändning, säger han efter förlängningssegern mot Modo i hockeyallsvenskan.

Tvåmålsskytten Alexander Deilert säger till C More att snacket i omklädningsrummet var anledningen till Björklövens vändning hemma mot Modo.

– Vi pratade om att vi inte skulle vara frustrerade, utan att vi skulle vara desperata. Jag tycker vi hittade desperationen i tredje och byggde på det, säger han.

– Efter mitt första mål tyckte jag att vi tog över. Jag är jävligt stolt över hur vi hanterade situationen inför tredje.

Redan i den andra omgången av serielunken ställdes de förmodande SHL-kandidaterna emot varandra – och bjöd då på en rafflande duell i A3 arena i Umeå.

Och det var gästerna som inledde bäst.

Modos Linus Pettersson satte 1–0 efter 2.26 minuter av andra perioden och Mathias From ökade på till 2–0 med 2.42 kvar av samma period.

– Pucken trillade fram och det var bara att raka in den, säger Pettersson till C More.

– Jag tycker vi har kommandot, vi har bra tempo och jag tycker att vi stänger ner dem. Det är bara att fortsätta.

Någon fortsättning blev det inte för Modo.

I stället var det Björklöven som tog över och efter Justin Crandalls reducering och Alexander Deilerts kvittering väntade förlängning.

Där klev Deilert, ny från AIK, fram igen. 30-åringen missade friläget mot målvakten Linus Lundin men fick tag på returen och satte 3–2 efter 2.52 minuter.

– Jag tror inte att jag har varit fri under min karriär, att jag har två frilägen under en match... det tackar jag för, säger han.

Tabellettan Bik Karlskoga fick 5–3 hemma mot Kristianstad och Västervik vände 0–2 till 3–2 hemma mot Västerås.