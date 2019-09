Hur får vi barnen att läsa? Frågan lyfts på kultursidor landet runt inför årets bokmässa. Marie Pettersson har ett par förslag.

Läsningen bland unga (och alla andra) minskar drastiskt enligt en ny rapport från Statens medieråd, och ingen som har barn är väl egentligen förvånad. Förlåt, jag vill inte hänga ut mina ungar (fast det gör jag ju redan på insta, och den här krönikan kommer de ju definitivt inte att läsa, till skillnad från mitt insta, som de dagligen scannar av) men: de är döttrar till en man som är poet och lärare på en skrivarlinje och en kvinna som är litteraturkritiker och förläggare. Två vuxna som i princip ägnat hela sina vuxna liv och halva sin vakna tid åt att läsa och analysera text. De borde ha hyfsade förutsättningar för att klippa en bok då och då. Läser mina barn? Nope.

Jo, alltså, de är ju duktiga flickor som läser exakt det antal sidor per vecka som är sanktionerat från deras respektive skolor. De fyller i sina läsprotokoll och svarar plikttroget på frågorna som visar att de har förmågan att förstå texten. Och vi är givetvis duktiga föräldrar som läser böcker för dem varje kväll innan de ska sova (åtminstone för de två som är under tio, helt enligt rådande normer). Men de skulle mycket sällan plocka fram en bok ur bokhyllan och själva läsa, på eget bevåg. De öppnar inte papperstidningen trots att den ligger där på köksbordet varje dag, för deras skull, för att världen ska vara tillgänglig för dem, som det brukar heta. De botaniserar inte i bokhyllorna som bokstavligen dignar av böcker. I stället sitter de i nackfarlig gamställning framför olika skärmar och låter youtube fylla rummet under hela den stipulerade skärmtiden. Varför?

För det första är de så otroligt trötta när de kommer hem från sina skräniga klassrum, där de suttit med hörselkåpor på för att undvika det värsta dånet. De är så små, men verkar redan utslitna av ljudnivån, kaoset och de ständigt pågående testerna. Det går förstås inte att nedmontera en välfärd utan att den som växer upp drabbas.

Och kanske kopplar de läsning till just testsituationer? Hur många ord kan du läsa på en minut? Är du flytande, lille vän? Läsning är något man borde göra och därför inte vill (framför allt om man är barn till en poet och en förläggare)? Läsning är något man gör på höstl..., förlåt läslovet och får stjärnor för av en bibliotekarie? Stjärnor, för att allting är en tävling. Stjärnor, för att allt ska kunna mätas och mynna ut i en konkret belöning (köpt på Tgr). Jag tror att de föraktar stjärnsystemet utan att kunna sätta ord på det, att deras små kroppar lägger sig i soffan framför youtube i en sorts protest mot läsprotokoll och villkorade fredagspopcorn i skolan.

För det andra är det intressant att titta på vad de faktiskt gör istället för att läsa.

”De kollar bara på dåliga youtubeklipp”, säger vi.

Men min spaning är att klippen som åtminstone mina flickor kollar på (och ja, de verkar följa youtube-toppen) till stor del handlar om vanlighet, en vanlighet som jag tror att barnen kopplar till någon sorts äkthet. Vanliga, normalbegåvade människor som heter Therese och Erik och Thomas och Jocke och Jonna som gör vanliga saker som att handla, baka pizza, gejma eller sminka sig, timme ut och timme in, detaljrikt som värsta Knausgårdtexten.

”Autofiktionen har vant oss vid den mäktiga, kittlande känslan av fullständig tillgång till människors liv”, skriver Malin Ullgren i DN, om vuxnas läsning och förhållande till fiktionen. Hon fortsätter: ”De fiktiva miljöerna och situationerna som ska ge ett sammanhang till det som sägs och händer har allt oftare verkat meningslösa, i värsta fall osanna”.

Det är observationer som jag tror gäller även våra barnläsare. Men medan den autofiktiva vanligheten dragit in med stor kraft i vuxenlitteraturen är det snarare fiktion, stora äventyr, spänning, starka känslor och svårlösta dilemman som presenteras för våra barn. Kanske är det dags för en våg av extremvardag också inom barnlitteraturen?