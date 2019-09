USA:s president Donald Trumps twitterinlägg om Greta Thunberg har både kritiserats och hyllats. Nu svarar den 16-åriga klimataktivisten. – Jag visste att han troligtvis skulle säga något om mig, säger hon i ”Skavlan”.

Donald Trump var snabb med att kommentera Greta Thunbergs uppmärksammade tal i FN-huset.

”Hon verkar vara en väldigt glad ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så härligt att se!”, twittrade han i tisdags.

Nu berättar Greta Thunberg om mötet med den amerikanska presidenten. Och om den virala videon som visar hur hon kastar en vass blick på Trump när han kliver in i FN-huset.

– Jag stoppades för att han kom in och säkerhetsvakter sade att jag var tvungen att kliva åt sidan. Jag undrade vad som pågick och sen dök han upp. Jag tror att jag blev väldigt chockad, säger hon i ”Skavlan” som spelades in under natten till onsdag i New York.

Trumps kommentar har också lett till att Greta Thunberg bytt presentationstexten på sin Twitterprofil till:

”En väldigt lycklig ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid”.

Programledaren Fredrik Skavlan frågar också Greta Thunberg om hon tolkar Trumps tweet som sarkasm.

– Jo, så klart gör jag det. Men självklart kommer han att skriva så, svarar hon.