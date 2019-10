Dj Buffy: ”Man vill ju inte vara förutsägbar”

Nu är nattklubbhösten i gång och vi pratar nöje och musik med lokala dj:s. Möt Dj Buffy, lokal byggsmed som efter kurs i Magaluf även bygger upp stämning på Landskronas dansgolv.

Vem är du?

– Jag arbetar som byggsmed på Rantzows Mekaniska AB ute på industriområdet. Ett par gånger i månaden är jag dj på TNK i Landskrona, nästa gång är den 27 september. Jag har även spelat på gamla Dandy i Helsingborg. Det är här i stan som jag har satt min grund, jag hade min första ordentliga klubbspelning i januari 2017, efter att jag tagit dj-certifikat i Magaluf 2016.

Vad lärde du dig där?

– Innan dess spelade jag bara på hobbynivå på fester. Jag trodde jag gjorde det korrekt, på känsla och mixade bara övergångar mellan låtar. På utbildningen fick jag lära mig hur man mixar två låtarna i varandra och spelar upp dem samtidigt.

Allt kan kombineras så länge det ligger i samma tonläge och skala

– Det är det som är roligt och ger oändliga möjligheter, man vill ju inte vara förutsägbar. Allt kan kombineras så länge det ligger i samma tonläge och skala - alla kan sjunga med, som till exempel Panic! At the discos "High hopes" mixad med The Black Eyed Peas "Where is the love".

Din galnaste spelning?

– Avslutningen av karnevalen på TNK förra året – det var knökfullt! Den största tiden man kan spela här, mycket folk som annars inte är i Landskrona.

Vad spelar du?

– Mest EDM, hiphop och R'n'B, det är det som oftast är klubbmusik. Ballader spelas sällan på klubb, bara som sista låt kanske. Själv lyssnar jag på allt, 60-tal till dagens musik och alla genrer. Jag har alltid lyssnat på musik, sedan jag var två tre år – bara jag, mina föräldrar är inte musikaliska. Jag köpte skivor och sedan med Spotify exploderade det.

Jag är ordboken när det kommer till musik

– Mina kompisar frågar mig om allt, låtar de inte kan namnet på, de nynnar lite så säger jag vilken låt det är – jag är ordboken när det kommer till musik. Jag har alltid musik i öronen. Fredagar släpps alltid nya låtar på listorna, då lyssnar jag igenom allt nytt, snabbspolar och sållar ut det som är värt att hänga i granen. Vissa låtar växer efter några lyssningar.

– Jag försöker ge det publiken vill ha, men man kan få 50 önskningar på en kväll och alla vill höra olika. Det är svårt att göra alla nöjda. Jag kör alltid låtar som tjejer gillar, mycket reggaeton, dancehall och latino – de gillar skaka på höfterna – då kommer dubbelt så många killar.

Vad nytt på klubbfronten?

– Klubbranschen har blivit bättre med mindre svarta pengar och mer seriöst. Nu fakturerar man och skriver upp sina timmar, innan fick man bara en tusing i handen. Många blev utnyttjade innan, jag också. Många var hungriga på uppdrag, men fick inte betalt, ingen vill bli lurad. Är det ett nytt större ställe kan jag spela första gången gratis, sedan bokar vi in flera kvällar framåt om de är nöjda.

Du måste välja en favoritlåt - vilken blir det då?

– Bahozs "Su Getir (warra warra warra)". Den sjungs på tre olika språk - turkiska, arabiska och kurdiska, en riktigt internationell festlåt! Sångaren ber om att man tar med sig vatten, yoghurt, lök och raki.