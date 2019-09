Aida Secka blev först att lämna ”Idol”

Högra krav från juryn, besvikna tårar och bejublade sånginsatser. Årets första fredagsfinal i TV4:s ”Idol” bjöd på mycket. När rösterna var räknade stod det klart att Aida Secka blev först att tvingas lämna programmet.

Tittarna behövde inte vänta länge på att få se starka känslor när ”Idol”-säsongen drog i gång på allvar. Tusse Chiza, som var först ut av de tolv finalisterna, tog sig an soullegendaren James Browns klassiska dänga ”I got you (I feel good). Juryn gillade vad de hörde, men Anders Bagge och Nikki Amini saknade energi i framträdandet. Då kunde en besviken Tusse inte hålla tillbaka tårarna.