SJ möter ökad konkurrens med lägre lägstapris

Konkurrensen hårdnar mellan tågbolagen på sträckan Malmö-Stockholm. Under 2020 trafikeras sträckan av SJ, Snälltåget och Flixtrain med totalt 20-25 avgångar per dag.

SJ är störst och möter den ökade konkurrensen med nattåg och Intercitytåg via Helsingborg, fler X2000-avgångar samt lägre lägstapris.

Petter Essén, SJ:s affärschef för linjen Stockholm-Malmö-Köpenhamn. Bild: Erik Magnusson När den nya tidtabellen för 2020 börjar gälla i början av december får SJ 16 till 19 avgångar per dag mellan Malmö och Stockholm, Snälltåget har kvar fyra dagliga avgångar. Under våren kompletterar den tyska nykomlingen Flixtrain trafiken med två dagliga avgångar.