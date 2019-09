USA minskar flyktingkvot drastiskt

USA:s regering uppger att man drastiskt kommer att minska antalet flyktingar som tillåts stanna i landet. Under 2020 blir taket för antalet flyktingar som USA tar emot historisk lågt – från dagens 30 000 personer per år till högst 18 000 personer per år.

– Det här är en väldigt sorglig dag för USA. Det här beslutet visar ytterligare slitningar från USA:s ledning när det gäller att skydda världens mest utsatta människor, säger David Miliband, chef för hjälporganisationen International Rescue Committee.

Den nuvarande nivån på 30 000 personer per år är redan den lägsta sedan flyktingprogrammets start 1980. Under Donald Trumps föregångare Barack Obamas tid som president låg antalet på nästan 85 000 personer per år.

Under 2020 beräknas att omkring 350 000 personer kommer att söka asyl i USA.