Ordförande Bengt Olsson är optimistisk efter en ekonomiskt tuff vår. ”Redan nu ser det ut som att vi skapar mer intäkter än förra året” säger han. Och snart kan Örkelljungaborna vara med och bidra.

I våras var det kris i Örkelljunga volleybollklubb, med en väntande elitsäsong som var underfinansierad med en kvarts miljon gick ett nödrop till Örkelljunga kommun. Stödet kom, i form av efterskänkt hallhyra för hela 2019.

– Vi hade inga förväntningar och tycker att vi fick en fin respons, säger ordförande Bengt Olsson.

Sedan dess har mycket arbete lagts ner på att få ekonomi för att driva det som idrottsklubben är känd för – breddidrott, ungdomsträning och elitsatsning. Ett 50-tal personer bidrar ideellt till att det är möjligt. Samma ideella krafter har involverats i att kontakta nya och gamla sponsorer för att be om ökat stöd.

– Om det inte sker något oförutsett sista kvartalet så kommer vi att landa på en litet plus. Det var jättejobbigt att börja som ordförande gå och be om checkkredit, för första gången i klubbens historia. Nu är det vår egen ambition att bli skuldfria som driver oss, säger Bengt Olsson.

Så här långt är han försiktigt positiv inför den elitsäsongspremiären 5 oktober, där man framför allt satsat på att rekrytera yngre förmågor till laget och en ny tränare till en lägre kostnad än den förra. Mycket arbete har också lagts på att bygga en stabil organisation.

– Redan nu ser det ut som att vi skapar mer intäkter än förra året, också fått in mer personer som engagerar sig och tar ett större ansvar än tidigare.

Snart kan också Örkelljungaborna bidra till klubbens ekonomi, samtidigt som pengar samlas in till cancerforskning. Ju större publik som dyker upp på elitmatchen mellan ÖVK och Lund den 31 oktober, desto större summa samlas in som sedan delas mellan klubben och bröstcancerfonden. Lokala företag har lovat sponsra en viss summa per åskådare under rubriken Grindslanten. Publiken kommer in gratis och en folkfest utlovas.

– Vi spånar på olika aktiviteter kring matchen, säger Bengt Olsson.

Arrangemanget är en del av Forum Volley Event, med både inspirationsföreläsning om hållbarhet för sponsorer och Coop Volley Camp, ett träningsläger för omkring 100 ungdomar från hela södra Sverige.