Nyman: ”Väldigt positivt”

Sju av IFK Norrköpings åtta senaste matcher har slutat på samma sätt: Med seger. – Det är väldigt positivt, säger Christoffer Nyman efter 2–0 borta mot Falkenberg.

Enda plumpen under de åtta matcherna är bortamötet med Malmö FF. Men bortsett skåningarnas 1–0-seger blir resultatraden för Norrköping en imponerande läsning.

+ Sju segrar på klubbens åtta matcher.

+ 20–1 i målskillnad.

– Vi har gjort det väldigt bra, vi har gjort många mål och hållit nollan, säger Christoffer Nyman till C More.

– Hela laget gör det starkt defensivt, från forward till målvakt. Sedan har vi spelare som jobbar väldigt hårt för laget. Det ser bra ut, tycker jag.

Senaste segern i raden av trepoängare blev 2–0-mötet borta med bottenlaget Falkenberg.

Efter en start med mycket boll men få vassa målchanser gjorde Simon Skrabb 1–0 i 38:e minuten. I andra ökade Nyman på ledningen när han placerade in en straff bakom målvakten Hampus Nilsson.

– Jag försökte vänta ut honom, och det gick ju bra, säger Nyman.

IFK Norrköping är femma i tabellen på 49 poäng men har hela sju poäng upp till toppduon Malmö FF och Djurgården, där Djurgården har en match mindre spelad.

För Falkenberg innebär förlusten – då Gif Sundsvall vände till seger hemma mot Sirius – att laget nu ligger på nedflyttningsplats.

Men tabelläget är inget som oroar mittbacken Carl Johansson.

– Det kommer att vara jämnt in i det sista. Alla matcher som är kvar får vi se som finaler och det är bara att blicka fram mot nästa match, säger han till C More

– I alla matcher vi har kvar har vi chans att ta poäng, och vi ska kämpa in i det sista.