What have the romans ever done for us? Den klassiska sketchen från ”Ett herrans liv” (”Life of Brian”, 1979) fick ny aktualitet häromveckan i en populär viral video , där ljudbandet från filmen lagts över en brexitdebatt i brittiska underhuset. Boris Johnson framstår här som lika separatistisk och inskränkt som filmens rebelledare Reg (John Cleese) som vägrar att inse att Romarriket (läs EU) varit till någon som helst nytta.