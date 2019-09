Rögle är ny serieledare efter seger mot Leksand. Simon Ryfors avgjorde med minuten kvar att spela i tom kasse.

SHL

Rögle 5

Leksand 3

(1–2, 2–0, 2–1)

Tabelltvåan mot tabelltrean, Rögle mot Leksand, och säsongens fartigaste period – den första. Rena rallyt. Och det skapades massor, mest av Rögle, men också av Leksand, vilket resultatet 1–2 indikerade.

Leksands målvakt Janne Juvonen spelade mycket stort, förutom vid ett tillfälle. Då satte Nils Höglander ledningsmålet ur snäv vinkel. Ett triangelspel föregick mellan Mattias Sjögren vid sargen, Dominik Bokk i slottet och Nils Höglander. En välförtjänt ledning och målskytt.

Det tog bara en och en halv minut så hade Rögles målvakt bjudit tillbaka, inte grovt, men likväl en slags tavla. Roman Will, som fick förtroendet, släppte med fri sikt in en puck vid första stolpen. Målskytt förre Röglespelaren Sebastian Wännström.

Ett räknefel som blev följdfel gav upphov till att Leksand gick till vila med 1–2. Daniel Bertov stack i väg och följde spelare långt upp längs sargen, Niklas Hansson stötte också och kvar blev Mattias Sjögren framför Will med en spelare mot sig, Jonas Ahnelöv, och en bakom sig, Martin Karlsson. Den förre spelade den senare som gjorde mål.

Den andra perioden bestod länge av en grönvit tokdominans och följaktligen inte bara kvitterade Rögle utan tog också ledningen.

2–2 kom direkt i powerplay när Leksand gick bort sig med tre man vid sargen och Leon Bristedt blev helt ensam framför Juvonen och fick pucken av Kodie Curran. En dragning senare var den i mål.

Det blev en upprullning vid 3–2. Anton Bengtsson tog in pucken till höger, vände om och spelade upp till Éric Gélinas. Han vidare ner djupt till vänster till Leon Bristedt som spelade in till Dennis Everberg som tryckte in ledningen.

Först i slutet kom Leksand tillbaka och var farligt i ett powerplay.

Rögle betade stabilt av ännu ett numerärt underläge i början av tredje och lite senare prickade Dennis Everberg ribban.

Men i det tredje boxplayspelet klarade inte Rögle längre av att hålla emot. Sebastian Wännström rann igenom och fri med Will kvitterade han.

En spelare som varit i storform i hela inledningen av SHL är Taylor Matson. Han stod rätt med fyra minuter kvar. Ett backhandlyft till 4–3. Leksand tog ut målvakten och med 1.03 kvar avgjorde Simon Ryfors med sitt första mål för säsongen till 5–3. Rögle upp i serieledning.