Rögles upphämtning räckte inte

J20 SUPERELIT SÖDRA

Malmö 5

Rögle 4

Rögle hade hämtat in ett 1–4-underläge när Gustav Arvidsson tryckte in 4–4-pucken i powerplay. Men med två och en halv minut kvar av matchen petade hemmalaget in avgörandet efter att Rögle åkt på en utvisning för att ha varit för många spelare på isen.

– I de två första perioderna vinner vi inte tillräckligt många dueller. Sedan börjar vi bli mer desperata och tar snabbare beslut. Matcherna i serien är jämna och ofta avgör power- och boxplay. Nu utnyttjade Malmö att vi tog en dum utvisning, summerade Rögletränaren Jonas Elofsson.