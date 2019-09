Nytt upplägg när play off ska skrotas

Förra säsongens kritiserade upplägg läggs ner, när seriesystemet återigen görs om.

Ifjol infördes ett nytt seriesystem i svensk volleyboll, men redan efter en säsong förändras upplägget. I alla fall till hälften.

– Vi hade ett eget förslag, men fick inga andra klubbar med oss, avslöjar Engelholms sportchef Fredrik Tågsjö. Då tycker vi ändå att det här är det näst bästa.

Förra årets förändringar fick en hel del kritik och det var framför allt slutspelet som hamnade i blickpunkten. Det jämfördes med ishockeyns gamla "kärnkraftverk" – med en massa streck hit och dit – och ansågs av de flesta som alldeles för krångligt.

– Det var svårt för omgivningen att förstå, men nu blir det ändå kvar. Klubbarna var inte eniga, men majoriteten fick avgöra, konstaterar Jörgen Larsson, sportchef hos EVS-grannarna Örkelljunga.

Serieupplägget är en fråga för förbundsstyrelsen, men det är elitserieföreningarna som ligger bakom beslutet och när frågan diskuterades ville EVS att man skulle införa en rak serie, men med fler matcher i slutspelet.

– Vi vill ha bäst av sju, i stället för bäst av fem, men det blev nobben. Men nu har förslaget varit uppe och kanske kan det bli aktuellt i en framtid, kommenterar Fredrik Tågsjö.

EVS ville samtidigt skrota fjolårets nya fortsättningsserier – som kallades play off och play off in – och så blev det alltså.

– På herrsidan tycker jag att play off blev som man tänkt sig, med jämnare matcher. Vi i ÖVK spelade till exempel flera femsetare, säger Jörgen Larsson. Men nu tappar alla lagen fyra matcher och det tycker vi är synd.

Det kritiserade slutspelsträdet blir dock kvar, med chansen till återkval. Samtidigt ska alla lagen, förutom RIG Falköping, gå till slutspel, i ett system där de sex första lagen står över först rudan, medan de övriga fyra spelar åttondel.

Elitserien inleds på lördag. Då har EVS bortamatch mot Gislaved och ÖVK åker till Linköping.