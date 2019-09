Övervakning och förtryck i kinesiska Xinjiang

En miljon människor kan ha fängslats i det Kina kallar för utbildningscenter, men människorättsorganisationer benämner omskolningsläger, i Xinjiang i Kina. De flesta tillhör folkgruppen uigurer, enligt Human Rights Watch (HRW).

– Vi vet att det pågår en bred kampanj för att, som kinesiska partiföreträdare själva uttryckt det, ”utradera ideologiska virus”. Det pågår ett krig mot en ideologi som kineserna vill se utraderad och den sker på fler olika plan, säger Måns Molander, Sverigechef på HRW.

Det kan räcka att man inte ansetts lojal mot Kommunistpartiet eller har haft kontakt med personer utomlands för att fängslas. I lägren tvingas fångarna ge upp sin religion och kultur, och det finns rapporter om tortyrliknande behandling.

Kina hävdar att interneringen stävjar terrorism och separatism i området. Vice utrikesminister Le Yucheng kommenterade tidigare i år den kritik som riktats mot lägren som ”illasinnade anklagelser mot frivilliga arbetsläger”.

Måns Molander beskriver Xinjiang som ett massivt övervakningssamhälle som kombinerar ny teknik och gamla metoder för att kontrollera och övervaka medborgarna.

En databas med uppgifter om bland annat etnicitet och gps-koordinater rörande 2,6 miljoner människor i Xinjiang avslöjades tidigare i år av säkerhetsexperten Victor Gevers, vid det nederländska nätyttrandefrihetsorganet GDI.

Även turister som besöker området ska ha fått spionprogram installerade på sina mobiltelefoner som bland annat har samlat in mejl, meddelanden och följt telefonens positioner, har The Guardian rapporterat. Den digitala övervakningsapparaten kombineras i Xinjiang med poliskontroller och rena personkontroller där partiföreträdare flyttar in hos uiguriska familjer för att bevaka dem inifrån.