Ketchupeffekt för HV71 – utklassade LHC

Från sämst till bäst – ja, så går det i princip att summera HV71:s förvandling vad gäller effektiviteten. Efter endast nio mål på sex matcher gick nästan allt in på bara två perioder i prestigemötet med Linköping.

– Jättekul för killarna att få lite utdelning, sade tränaren Stephan ”Lillis” Lundh till C More efter 5–0-krossen.