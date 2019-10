Knappt har världen lyckats dechiffrera Donalds Trumps häpnadsväckande Ukrainasamtal så dyker ytterligare ett upp: presidenten ska ha pressat Australiens premiärminister Scott Morrison att hjälpa till i försöken att diskreditera Rysslandsutredningen, skriver The New York Times.

Det var en australisk diplomat som först slog larm om att en av Trumps rådgivare, George Papadopoulos, berättat att Ryssland satt på uppgifter som kunde smutskasta Trumps motkandidat Hillary Clinton i valet 2016.

Uppgifterna ger mer bränsle till riksrättsutredningen mot USA:s president. Denna leder knappast till att Trump blir fälld – men måste likafullt göras. Fast Trump har redan hunnit twittra om ”en inbördeskrigsliknande klyfta” ifall Demokraterna skulle lyckas avsätta presidenten.

The New York Times i en utförlig ledare ( Varför detta är det enda rätta att göra utvecklari en utförlig ledare ( 27/9 ):

I normala fall skulle presidentens vandel bedömas i nästa val. Nu är det inget normalfall. Nu har det blivit tydligt att Trump mindre varit ute efter att få in nytänkande i politiken än att skada själva institutionerna, ”legitimiteten i rättsväsendet, underrättelsetjänsten, kongressen och domstolarna – vem han än bedömer att hotar honom politiskt”.

I nästan tre år har det diskuterats om han gått långt nog för riksrätt, skriver tidningen, nu har det hänt: "That point has now been reached." Att använda presidentmakten för egen politisk vinning, på bekostnad av allmänintresset, är kvintessensen av en sådan överträdelse.