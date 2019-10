Nu är det frysta fläsket tinat

Ingenting får komma emellan Kina och landets 70-årsfirande. Allra minst brist på griskött. Därför är nu det frysta fläsket tinat.

I dag firar Folkepubliken Kina 70 år och då är just griskött ett givet inslag på lunch- och middagsbordet. Landet som är en av världens största konsumenter av just fläskkött har tidigare under hösten sett att utbudet minskat kraftigt, med höjda priser som följd. Förklaringen är den afrikanska svinpesten som gjort att nästan två miljoner grisar fått avlivas.

När landet samtidigt ligger i handelskonflikt med USA, vilket påverkar importen av olika livsmedelsvaror, har man nu fått ta till drastiska åtgärder för att säkra utbudet. Precis som många länder har en guldreserv har Kina en motsvarighet – fläskreserven. Inrättad på 1970-talet för att ha beredskap i nödlägen och för att få en stabiliserande effekt på köttpriset. Den består både av nedfryst fläskkött och av levande grisar.

I tre omgångar den senaste tiden har myndigheter släppt ut totalt 30 000 ton fläskkött på marknaden, vilket fått avsedd effekt.

– Fläsk säljer mycket bättre nu än för tre veckor sedan, säger en slaktare i Peking till Reuters.

– I dag har vi väldigt billigt fläskkött som varit fruset.

Enligt nyhetsbyrån Reuters ligger priset på motsvarande 25 kronor kilot jämfört med det dubbla för fläsk som inte frusits ned.

Fläskfrågan är nu av sådan dignitet i Kina att vice premiärminister Hu Chunhua i ett tv-sänt tal i augusti påtalade vikten av att se till att reserven skulle fyllas på för oförutsedda händelser.

Alla är dock inte lika positiva till resursen. På den kinesiska mikrobloggen Weibo ifrågasätts kvalitén på det tinade fläskköttet – vissa kallar det för ”zombie-kött”.