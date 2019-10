Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Lund och Malmö på grund av obehöriga på spåret.

Sedan klockan 14.40 är står tågtrafiken still mellan Lund och Malmö.

Pågatågen omleds och stannar inte på Lund Gunnesbo station, Lund C, Åkarps station och Burlövs station.

Trafikverket meddelar att de stationer som kan påverkas är: Lund C, Kristianstad C, Svarte, Nässjö C, Katrineholm C, Stockholm Central, Helsingborg C, Teckomatorp, Laholm, Hyllie, Kalmar C, Trelleborg