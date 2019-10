Coe om publikfiaskot: ”Vi kunde ha gjort mer”

De tomma stolarna på Khalifastadion i Doha stör flera av idrottarna på plats. Det verkar också störa VM-arrangören, som hittills inte velat lämna ut några exakta siffror – utan ”gömmer” publikskandalen i omskrivningar. – De idrottare som fokuserar på de yttre omständigheterna är troligen inte de som går hem med medalj, säger IAAF:s ordförande Sebastian Coe.

“Efter två dagar med solid publik, 70 procent dag 1 och 67 procent under dag 2, gick publiksiffrorna ned precis som vi förväntat oss under dag 3 till under 50 procent”, skrev arrangören för friidrotts-VM i Doha i ett pressmeddelande.

Det låter kanske inte så illa?

Men på plats och på tv-bilderna såg man att det absolut inte var 28 000 på läktarna, vilket är 70 procent av Khalifastadions kapacitet på 40 000. Däremot kan det ha varit 70 procent av halva kapaciteten, den som inte täckts över under mästerskapet, runt 14 000. Det är i så fall en av de bättre siffrorna så här långt i mästerskapet, där läktarna blivit allt tommare. Totalt pratades det innan mästerskapet om att endast 50 000 biljetter var sålda, att jämföras med London för två år sedan dit man sålde en bra bit över 600 000 biljetter.

I samma pressmeddelande står att utmaningen är anpassningen till de sena tv-tiderna som ska passa i Europa, och att arbetsveckan i Qatar inletts.

Anmärkningsvärt är att arrangören vägrar lämna ut några faktiska siffror. TT har frågat personer som ska veta det här, hänvisats vidare, men inte fått svar.

Går man tillbaka till uttalandet om ”under 50 procent dag 3”, så är det en väldigt fin omskrivning för ”en bra bit under 10 000. The Guardian skriver att det inte kan ha varit mer än 1 000 personer på plats den dagen, när exempelvis damernas 100 meter avgjordes.

Internationella friidrottsförbundets ordförande tonar ner publikfiaskot.

– Vi kunde ha gjort mer för att få hit mer publik, men det finns förståeliga skäl till varför det varit en utmaning, säger Sebastian Coe enligt Reuters.

Enligt honom pratar inte idrottarna om det, och de som fokuserar på yttre omständigheter blir inte särskilt framgångsrika i tävlingen, enligt honom.

Det är en sanning med modifikation. Norrmannen Karsten Warholm som tog guld på 400 m häck uttalade sig till NRK:

– Det kunde ha varit fler folk här, det måste jag erkänna. De andra tycker också det. Det ger en helt annan inramning att springa inför 60 000 som i London. Allt ljud som var där, det saknades här, säger han.

Efter de första dagarna har arrangören som ett desperat försök att få större publik delat ut gratisbiljetter till gästarbetarna i landet och visst har ljudvolymen, under framför allt lopp som 5 000- och 10 000 meter med afrikansk dominans, höjts då och då.

Men kritiken är fortsatt sylvass.

– Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så illa. Idrottarna förtjänar flera åskådare, och energi och atmosfär. Vårt styrande organ har svikit våra idrottare helt, säger Denise Lewis, OS-guldmedaljör i sjukamp i Sydney 2000 och nu BBC:s expert.

Tiokamparen Kevin Mayer från Frankrike håller med:

– Alla kan se att det är en katastrof, det är inga människor på stadion.