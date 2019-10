Tusse: Tar inte vänner och familj för givna

Hela Tusse Chizas framträdande i ”Idol” förra veckan var en enda stor minneslucka för honom. Nu tar han nya tag i talangtävlingen.

När Tusse Chiza skulle kliva in på scenen förra veckan gick någonting snett. Bandet började spela James Browns låt ”I got you (I feel good)” för tidigt, och 17-åringen från Tällberg fick hoppa in mitt i en mening.