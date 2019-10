Passagerartapp för Norwegian

September blev ett passagerarbakslag för det norska lågprisflygbolaget Norwegian. Bolaget flög 3,3 miljoner passagerare under månaden, fyra procent färre än september i fjol, visar månadssiffror från bolaget.

Punktligheten för Norwegians flygturer under september sjönk ned under 80 procent, vilket hänger samman med att bolaget har tvingats hyra in flygplan för att täcka upp för de Boeing Max-flygplan som efter ett globalt flygförbud för flygplansmodellen står parkerade sedan i våras.

Kabinfaktorn, som anger hur välfyllda flygbolagets flygplan var, steg till 89,9 procent i september. Det är en ökning med 1,1 procentenhet jämfört med ett år tidigare.