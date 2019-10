Winnipeg vände 0–4 till seger

När New Jersey skrinnade in på isen för sin första NHL-match för säsongen dröjde det inte länge innan två av lagets profilvärvningar, Nikita Gusev och P K Subban, presenterat sig för hemmapubliken med mål respektive målpass.

När Subbans kedjekamrat Blake Coleman smällde in sitt andra mål för kvällen hade det gått 14 minuter av mittperioden och laget ledde med 4–0. Stjärnorna verkade tro att matchen var över, men det trodde aldrig gästerna från Kanada.

För det viktiga målet kom, elva sekunder före paussignalen satte Dmitrij Kulikov en första reducering, som i tredje perioden följdes av ytterligare tre bortamål. Och plötsligt var ställningen 4–4.

– Vi fortsatte bara spela, målet gav oss hopp, att gå in i tredje och veta att man bara ligger under med tre mål i stället för fyra var en stor skillnad. Vi tyckte vi förtjänade bättre i förra matchen (4–6 mot New York Rangers) hittade ett sätt att kämpa oss tillbaka i matchen, säger Mathieu Perreault som själv satte reduceringen till 4–3, till pressen