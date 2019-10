I sak har Johansson och regeringen rätt. Sverige har under lång tid varit – och är fortfarande – ett av de länder i EU som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin folkmängd, för närvarande fler än såväl Tyskland, som Frankrike och Italien.

Samtidigt är det svårt att se hur Sveriges ställningstagande skulle göra det lättare att få till den gemensamma asylpolitik, med en permanent omfördelningsmekanism inom EU, som regeringen trots allt framhåller som lösningen.

För två veckor sedan enades Tyskland, Frankrike, Italien och Malta om att öppna tidigare stängda hamnar och att tills vidare dela på ansvaret för asylsökande som kommer till Europa över centrala Medelhavet. Samtidigt förväntar de sig att övriga medlemsstater ska vara med i en omfördelning av asylsökande, en tanke som stöds av EU-kommissionen.

Den socialdemokratiska regeringen på andra sidan Sundet säger också nej till propåerna från Tyskland, Frankrike och Italien. Och plötsligt befinner sig Danmark och Sverige, som så länge varit två motpoler i synen på flyktingmottagande, på samma linje. En händelse som ser ut som en tanke.

En annan bidragande orsak är förmodligen att prognoserna för de framtida migrantströmmarna till EU framstår som allt osäkrare.

År 2015 tog närmare en miljon flyktingar och migranter vägen via Grekland in i Europa. Ett EU som inte kunde enas om hur denna ström skulle hanteras gjorde Turkiet och dess nyckfulle president Recep Tayyip Erdogan till grindvakt. Överenskommelsen , som blev klar i mars 2016, innebär att Turkiet hindrar migranter från att ta sig vidare in i EU. Som tack för hjälpen utlovades Turkiet bland annat 6 miljarder euro.