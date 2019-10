Polischefen vädjar om vaksamhet efter luftvapenattackerna

Sedan början av september plågas nordvästra Skåne av upprepade skadegörelser med luftvapen. Mängder av bilrutor har skjutits sönder och flera andra anmälningar av skadegörelse har gjorts där man misstänker att luftvapen använts. Nu vädjar Ängelholms polischef Karim Ottosson till allmänheten om tips för att få stopp på vandaliseringen.

I ett inlägg på sin Facebooksida skriver Polisen nordvästra Skåne om de senaste veckornas skadegörelser i Ängelholm, Klippan och Helsingborg.

– Så här kan det inte fortsätta överhuvudtaget. Jag vädjar till all kvälls- och nattarbetande personal i nordvästra Skåne att rapportera in saker som man tycker avviker i sin omgivning. Ser man bilar eller pågående skadegörelse så ring omgående 114 14 eller akut 112, skriver Ängelholms polischef Karim Ottosson i inlägget och fortsätter:

– Det kan ju för övrigt också handla om folk som går ut med sitt husdjur på kvällskvisten eller övriga flanörer.

Av polisens inlägg framgår att det mellan den 27 september och den 7 oktober har polisanmälts totalt 94 incidenter där bilar, busskurer och fönster fått skador genom någon form av beskjutning med luftvapen. 49 av ärendena rör Ängelholm, 28 i Klippan och 17 ärenden har inträffat i Helsingborg under perioden. HD har innan den tidsperioden skrivit om en lång rad händelser under september vilket gör att det totala antalet incidenter bör ligga en bra bit över 100 stycken. Bland annat besköts 19 bilar i Helsingborg under de första dagarna i september.

I nuläget har polisen inga misstänkta.