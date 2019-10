Den brittiska dj:n Fatboy Slim framförde under helgen som gick en remix av sin hitlåt ”Right here, right now” med bitar av Greta Thunbergs tal vid öppnandet av FN:s klimattoppmöte. Den 56-åriga artisten spelade mixen, gjord av den sydafrikanska elektromusikern David Scott, vid en spelning i staden Gateshead i norra England.