Polisen har fått in ytterligare tre anmälningar om skadegörelse med luftvapen. Nu är det tre hus som utsatts. Ännu är polisen inte i närheten av att ha identifierat någon misstänkt.

Polisanmälningar om attacker med luftvapen fortsätter att rulla in hos polisen. Under onsdagen kom tre nya anmälningar in som gäller skadegörelse.