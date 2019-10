Efter sommarens förändringar har Eskilsminnes poängsnitt ökat rejält. Här berättar tränaren Mattias Lindström om lyftet.

Mattias Lindström. Bild: PETTER ARVIDSON

Innan sommaruppehållet tog Eskilsminne i snitt knappt 0,9 poäng per match. Under hösten har bottenlaget tagit 1,7 poäng per match.