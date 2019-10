”Peking”-stjärna kan bli historisk med Finland

Finland har aldrig lyckats ta sig till ett stort fotbollsmästerskap på herrsidan. Är det äntligen dags i höst? Det tror och hoppas IFK Norrköpings Simon Skrabb. – Det är en ära att få vara med på den resa vi håller på att göra och vi får bara se till att fixa det hela vägen in, säger han.

IFK Norrköpings formstarke anfallare togs som väntat ut i förbundskaptenen Markku Kanervas trupp inför mötena med Bosnien-Hercegovina (lördag) och Armenien (tisdag). Två matcher som mycket väl kan avgöra om Finland tar sig till EM-slutspelet nästa sommar – och i så fall för första gången på herrsidan.

Efter sex spelade matcher håller Finland andraplatsen i grupp J bakom Italien, tre poäng före just Armenien.

– Jag har gått och väntat sedan i juni på landskamperna och att få skriva historia med Finland om vi tar oss hela vägen, säger Simon Skrabb.

För finlandssvensken från Jakobstad är det en ny situation.

– När jag kom in i landslaget första gången var det efter ett förlorat kval. Då handlade det mest om att försöka ta några ströpoäng för att det inte skulle se för dåligt ut i tabellen. Nu har vi verkligen något att spela för, säger han.

Det är inte första gången det finländska fotbollslandslaget varit med och utmanat om en VM- eller EM-plats, men frågan är om utsikten att lyckas har varit ljusare.

Skrabb märker av ett kraftigt ökat fotbollsintresse när han kommer hem.

– Det är en jätteboom, det är det. Jag kan säga att Teemu Pukki inte har lätt att röra sig på gatorna där hemma.

Pukki har gjort succé med nykomlingen Norwich i Premier League. Förra säsongen vräkte han in mål för klubben i den engelska andraligan, The Championship.

Han är bara en av många profiler i utländska klubbar som Markku Kanerva – som tog över efter Hasse Backe i december 2016 – fogat ihop till ett slagkraftigt lag.

För Skrabb är Kanervas ledarskap en stor anledning till framgångarna hittills.

– Vi har fått in en tränare som verkligen gjutit in att vi ska ha en tro på oss själva, på vårt spel och spela på våra egna styrkor. Han verkligen lyssnar på spelarna. Vad som behöver göras, vad som krånglar. Det är inget stenhuvud som ska pränta in sina grejor, han verkligen lyssnar för att hitta den bästa lösningen, säger Skrabb.

Bosnien i Zenica på lördag blir det första testet om Finland har vad som krävs när det verkligen gäller.

– Bosnien är starkt hemma och har en fanatisk publik. Det blir en liten häxkittel för oss. Dessutom är matchen deras allra sista halmstrå i kvalet. Vi måste vara kyliga och genomföra vår matchplan, sade Kanerva till Hufvudstadsbladet när han presenterade sin trupp.

– Det är tuffa motståndare som väntar. Det var säkert inte många som hade trott att Armenien skulle vara den värsta motståndaren i det här skedet av kvalet, sade Kanerva till Svenska Yle.

Finland avslutar kvalet i november. Då väntar Liechtenstein hemma och Grekland borta.

Fakta Simon Skrabb Född: 19 januari 1995 i Jakobstad, Finland. Moderklubb: FC Jaro. Nuvarande klubb: IFK Norrköping. Tidigare klubbar: Gefle, Åtvidaberg. Allsvenska matcher/mål: 141/23. Landskamper/mål: 12/0. Aktuell: Uttagen i Markku Kanervas finländska trupp som kan ta ett stort steg mot Finlands första slutspel i ett fotbollsmästerskap. Med fyra matcher kvar att spela ligger Finland tvåa bakom Italien i grupp J.