Rögle fortsätter att vinna – tog sjunde raka

Dennis Everbergs 2–1-mål blev avgörande. Rögle tog sin sjunde raka SHL-seger efter 3–1 borta mot Växjö.

SHL

Växjö–Rögle 3–1

Inför matchen hade Rögle sex raka segrar, medan Växjö var nästjumbo med bara sex inspelade poäng.

Rögle hade en puck i ribban (Anton Bengtsson), en som räddades på mållinjen (Leon Bristedt) och missade chansen att utnyttja ett fem mot tre-läge i en och en halv minut. Ändå var det gästerna som ledde med 1–0 efter den första perioden. Målet kom efter 5.40 när Kodie Curran elegant spelade över till Daniel Zaar, som drog till direkt. Skottet gick in i första krysset bakom Viktor Fasth i Växjös mål.

Rögle hade flest chanser under de första 20 minuterna, men Växjö skapade också en hel del. Bland annat kom Brendan Shinnimin fri med Roman Will, som klarade avslutet.

I andra perioden svängde initiativet till Växjös fördel. De fick betydligt fler långa anfall på Rögle och det var just efter ett sådant kvitteringen kom. Efter 2.29 vände Ilari Melart in från sidan och sköt ett skott längs isen, som gick mellan benen på Roman Will till 1–1.

Rögle fick ett gyllene läge att återta ledningen i slutskedet via ett powerplay, men inte heller den här gången lyckades ängelholmarna att förvalta sitt numerära överläge trots att de parkerade i Växjös zon.

Rögle fick en drömstart efter paus. Det tog bara 19 sekunder innan 2–1 kom, den här gången var det Daniel Zaar som agerade framspelare. Hans passning hittade Dennis Everberg, som dröjt sig kvar vid bortre stolpen och kunde raka in pucken i mål.

Växjö gav sig dock inte, utan lyfte upp spelet och pressade Rögle rejält. Roman Will stod för några viktiga räddningar när hemmalaget fick sitt första powerplay och i mitten av tredje perioden valde tränaren Cam Abbott att ta timeout.

Därefter avtog Växjös press i några minuter och Rögle var mer kliniska i sitt försvarsspel. Efter 17.24 tog hemmalaget ut målvakten för att försöka forcera in en kvittering.

Det draget lyckades dock inte, för Adam Edström fick tag i pucken och revs ner vilket innebar powerplay för Rögle med 1.56 kvar.

Rögle kunde sedan spela av matchen och punktera med dryga minuten kvar när Kodie Curran slog in 3–1 i tom kasse. Därmed tog laget sin sjunde raka seger.