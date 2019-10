Nordisk berättardag på Dunkers i söndags innehöll mycket – väl mycket.

När Föreningen Norden i Helsingborg för tredje året i rad arrangerar en Nordisk berättardag på Dunkers är det med temat "mod".

Definitionen av vad landområdet Norden består av – Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge plus Åland, Färöarna och Grönland – är klar och tydlig. Men vad mod innebär och hur det ska beskrivas är mer komplext, vilket blev tydligt under söndagens arrangemang.

Under fyra timmar presenteras publiken för berättelser om livshändelser som på något sätt har tvingat de inbjudna gästerna att stå stadigt och vara ärliga, även om just ärlighet inte behöver vara synonymt med mod. Under historiens gång har toklögner och hjältedåd ofta färdats hand i hand, men vad vet jag? Jag bestämmer inte reglerna för vad som kan klassas som mod eller – för den delen – var gränsen mellan mod och övermod går.

Det som gjorde störst intryck på mig var när filmskaparen Robert Lillhonga visade ett filmklipp av en väldigt blek finländare – som stående på kanten av en luftballong ett antal tusen meter upp i luften – drabbas av något som skulle kunna beskrivas som förhöjd livskänsla. Han står där på kanten och kränger av sig fallskärmen (!) – samtidigt som han ropar ”Fuck it! What the fuck man!” – innan han hoppar ut i bar överkropp och hoppas på att hans medhoppare ska rädda honom. Det gör de.

Hur hisnande kul jag än tyckte att det här var, är jag inte säker på att pensionärerna i publiken tyckte att det var lika roligt. Det känns som om de har en sundare humor, och det var med viss förstämning som jag följde deras reaktioner på vad som utspelade sig på scenen under den här, minst sagt vittfamnande tillställningen.

Jag är en stor vän av att man blandar högt och lågt, men det bör inte vara i sådan grad att man efter ett par timmars tid börjar känna sig lätt sjösjuk.

Under arrangemangets första del fick vi först ta del av journalisten och författaren Anna Ehns finstämda berättelse om hur hennes första roman om ätstörningar gjorde att hon inte vågade närma sig ämnet i text på över 25 år, idag har hon bestämt sig för att fortsätta skriva om det här fortfarande aktuella och såriga ämnet.

Efter en sådan inledning krävs det en viss känslomässig flaxighet för att fullt ut kunna förmå att uppskatta underhållaren Fritte ”Helt Apropå” Fribergs ordvitsar och raljerande i lagom blandning med historien om hur han miste sin far när han var 10 år.

Med andra ord gifte sig de olika framförandena under det här arrangemanget inte särskilt väl med varandra. Kulturentreprenören och kuratorn Gunhild Stensmyr imponerade med sin viljestyrka när hon berättade om uppförandet av en konsthall i Tornedalen och Gunilla Lewerentz, Dunkerschefen som dök upp som en överraskningsgäst, berättade generöst om hur privata motgångar har format hennes syn på hur chefer ska vara.

Ändå blev känslan, i takt med att timmarna gick, lite kvävande och det var svårt att ta in fler vittnesbörder och berättarstilar.

Det är mycket troligt att de som är 20-30 år äldre än jag bättre behärskar konsten att sitta still. Ändå undrar jag om det inte var några som höll på att att trilla av pinn när författaren Ulf Peter Hallberg tog hela den sista timmen i anspråk och förflyttade sig mellan Berlin och Paris och verklighet och fiktion i ett till slut nästan maniskt tempo som krävde total koncentration.

Mod – hur det nu definieras – i all ära. Nästa år hoppas jag att man vågar korta ner berättardagen och formulerar en något rödare tråd.