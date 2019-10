Vinstlyft för Johnson & Johnson

Johnson & Johnson, den amerikanska tillverkaren av läkemedel och sjukvårdsutrustning, redovisar ett vinstlyft till 4,8 miljarder dollar för årets tredje kvartal. Under motsvarande kvartal ett år tidigare gjorde bolaget en vinst på 3,9 miljarder dollar.

Stark efterfrågan på cancerläkemedlen Darzalex och Imbruvica bidrog till vinstlyftet.

Det justerade resultatet per aktie lyfte till 2:12 dollar per aktie, mot väntade 2:01 dollar per aktie.

Försäljningen för Johnson & Johnson, med drygt 130 000 anställda, steg 1,9 procent till 20,7 miljarder dollar. Även det var bättre än väntat, enligt en analytikerenkät.