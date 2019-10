Battle royale-giganten ”Fortnite” har släppt ett andra kapitel där främsta dragplåstret är en helt ny karta, indelad i 13 nya områden.

Släppet föregicks av att hela ”Fornite” plötsligt togs offline under dramatiska former, där spelare sögs in i ett svart hål som de sedan fick stirra på.

Nytt i spelet är nya sätt att använda vatten – till exempel att simma, fiska och åka motorbåt. Man kan också gömma sig i exempelvis tunnor, bära nedskjutna spelare och använda av en ny bandage-bazooka.