En blank sida. Ord som inte vill skrivas. Tankar som inte innehåller någon som helst substans för utomstående. Fast i ett ingenmansland där banala meddelanden pilar fram och tillbaka. Måste ringa snickaren. Boka tid hos optikern. Köp mjölk.

Något tar sig in i tankedjungeln. Jag tänker på att Turkiet verkligen inte ville sätta på ett plåster. Istället drog de en taggtråd rakt ner i det öppna såret. När ska krigandet i Syrien upphöra? Turkarna anfaller kurderna i nordöstra Syrien och det är totalt galenskap men inte kan jag väl skriva om det? Jag är Svenssons, ingen mellanösternexpert, som inte fattar varför sönderkrigade Syriens hittills mest skonade del nu också ska ansättas. Gamarna tar tillfället i akt när den sårande ligger på marken.

Jag tog aldrig några poäng i fred– och konfliktvetenskap. Jag är bara en människa, om jag ens är det, kanske är jag bara en liten lort. För jag vet inte riktigt vad jag ska göra när klimathotet växer och flyktingar används som bönder i ett schackparti i jakt på makt. Jag kan bara ana hur dolda ekonomiska intressen skjuter ut sina tentakler från alla möjliga positioner i den stora cyniska världen och medan jag själv slösar tid framför kyldisken på ICA. Ska jag ta eko- eller vanlig mjölk?

Men man måste väl börja med sig själv. I Unescos deklaration står det tydligt: "that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed".

Fast i ärlighetens namn finns det vissa före detta vänner som jag inte alls vill bli vän med igen. Förvisso varken bombar jag eller önskar dem något illa men jag tänker att det hela är av symbolisk betydelse. Vem är jag att tycka något om krig och fred? Jag har blivit en del av det vuxna ekorrhjulet, jag hastar mellan världsliga “måsten” som kanske snart framstår som rent löjeväckande om klimatkrisens värsta framtidsscenario blir verklighet.

För några år sedan: Effekten från den postapokalyptiska berättelsen “The Road” (Cormac McCarthy) höll i sig länge. I flera veckor efteråt jag tittade ut genom fönstret med skräck i magen för att se om den otäcka mänskligheten hade tagit sig ända fram till mitt hus. Forskaren Hans Rosling hade säkert fnyst åt mig, och min oförmåga att känna tilltro till min art.

Men sanningen är ju att det pågår en massa hemskheter vid sidan om alla godheter, och det lurigaste är att man inte alltid vet vilket som är vilket.

Då är det så mycket enklare att stressa över ostädade hörn och trasiga blinkers. Och jag måste verkligen boka en tid hos optikern. Jag tror minsann jag börjar bli halvblind på äldre dar. Speciellt när mörkret sänker sig.