Idag tänker många på vad de äter, om de stoppar i sig rätt mängd kolhydrater, proteiner, fibrer, och varifrån maten kommer. Betydligt mindre bryr sig människor om vilken sorts information de matar sina hjärnor med. Men den information vi konsumerar har visat sig ha minst lika stor inverkan på vårt välbefinnande som vad vi äter och dricker.

Den information barn får är avgörande för deras utveckling. Många föräldrar strävar därför efter att tillhandahålla en stimulerande miljö, pedagogiska leksaker, bra tv-program och goda sociala sammanhang. Tanken är att barnen på så sätt ska utvecklas till bättre fungerande individer.

Men människor slutar sällan utvecklas bara för att de fyller 18 år. Hur vuxnas hjärnor utvecklas beror i hög grad på vilken yttre stimulans de får. Det visar forskning av bland andra den amerikanske psykologen Dan Gilbert.

De flesta människor har inte samma åsikter när de är 25 som när de är 45. Men hur hjärnan utvecklas under dessa år som svar på vilken input den får, är sällan något som diskuteras.

Det kan te sig uppenbart att konsumtion av 1 000 timmar av tv-programmet Vetenskapens värld under ett par år har en annorlunda inverkan än att titta på 1 000 timmar av dokusåpan Paradise hotel, skräckfilmer eller Facebookuppdateringar. Men det är svårt att argumentera för att det ena eller andra sättet att spendera sin tid är överlägsen det andra.

Facebookuppdateringar kan ge mycket, liksom kändisshower och skräckfilmer. Reflektioner kring olika typer av påverkan handlar oftast om vilken kunskap de ger, men den stora inverkan kanske snarare är på vårt sätt att tänka, något som är svårare att förstå sig på.

Det är lätt att föreställa sig att man i grunden är samma människa oavsett vilken sorts påverkan man utsätts för. Men under en tidsperiod på 20 år och tusentals timmars informationsflöden utvecklas vi i olika riktningar beroende på vad vi matas med – inklusive den allmänna inställningen till livet, medmänniskor och hur vi i grunden tänker.

Generellt tenderar vi att överskatta vilka effekter vårt beteende har på kort sikt och underskatta fundamental påverkan på lång sikt. Vad innebär det till exempel att kväll efter kväll konsumera 24-timmars nyhetsmedier, som belyser samma historia utan att det framkommer något nytt i de olika ämnena efter de första minuterna? Ofta "tvingas” man dessutom se en stor mängd reklam. Frågan är om det är särskilt väl spenderad tid. Under samma tidsperiod hade det varit möjligt att försöka lära sig ett nytt språk, se en bra film, lära sig virka eller umgås vänner – allt med olika effekt på hur hjärnan utvecklas.

Idag är många affärsmodeller inriktade på att hålla fast människor, få dem att stanna kvar, vara uppkopplade till ett visst företags tjänster. Uppmärksamhet blir en vara som säljs mellan bolag.

Företag som Google och Facebook samt en rad stater, inte minst Kina, har mängder av anställda vars huvuduppgift är att ta reda på vad som får oss att "ticka" och hur de kan ändra på oss. Mycket talar för att den mest omsatta handelsvaran i framtiden inte är olja, kaffe eller olika data om människor - utan snarare vår uppmärksamhet. Netflix vd har uttryckt det tydligt: Vår största konkurrent är kundernas sömn.

Vi har alla lika många timmar på dygnet som Albert Einstein, Greta Thunberg, Bill Gates och Carl Bildt – frågan är ju bara hur vi spenderar dem och vad vi stoppar i våra hjärnor under tiden. Idag bombarderas vi av så många intryck, att vi ofta inte ens är medvetna om vilken sorts information någon annan matar oss med.

Att upprätthålla en god informationsdiet och göra aktiva informationsval kan vara det enskilt viktigaste hälsovalet vi gör, och vara avgörande för vilken person vi kommer att vara i framtiden, hur vi kommer att må och vilka sjukdomar vi utvecklar.

Vi måste bli mer medvetna om vår informationsdiet. Vi bör i allt större grad fundera på vad vi stoppar in i våra hjärnor, och framför allt göra aktiva val när det gäller hur just denna diet ska se ut, inte överlåta det till någon som kanske inte har vårt välbefinnande som huvudintresse. Vårt samhälle, vår demokrati och vår psykiska hälsa hänger på just detta, och det råder inget tvivel om att företags och staters förmåga att påverka oss blir allt större.

Fredrik Andrén-Sandberg, civilingenjör och ekonomisk historiker. Han har skrivit boken Commodities Pricing and the Bulk trap.