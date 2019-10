Jazzvokalisten Cajsa Zerhouni släpper sitt andra album. Det är präglat av hennes uppväxt utanför Ängelholm.

På sitt första album {”My Billie”) tolkade Cajsa Zerhouni ikonen Billie Holiday. Hennes nya album, ”Estuary”, är en mer personlig platta och har också hämtat inspiration från hennes uppväxt i Vejbystrand i Ängelholm.

– Jag ville göra egna låtar och det här är en början. Sen finns det också med låtar ur standardrepertoaren som jag tolkat länge. Sånger med en stämning och känsla som skulle passa för albumet, säger Cajsa Zerhouni.

När inspelningen skulle börja var Cajsa Zerhouni inne på att få till ett tema kopplat till havet och naturen.

– Och då var det självklart att tänka på platsen där jag föddes och växte upp. Jag har hämtat mycket inspiration från stranden i Vejbystrand. Och jag har fortfarande en stark anknytning till trakten, säger Cajsa Zerhouni.

– Vi tog faktiskt bilderna till omslaget just på stranden i Vejbystrand.

Ordet estuary betyder flodmynning och bygger på Jim Curry och Frank Totinos text om en kvinna som lever sitt liv i det föränderliga landskapet mellan ebb och flod. Musiken till låten är skriven av Cajsa Zerhouni och Peter Danemo.

– Jag har jobbat med fantastiskt duktiga musiker på den här plattan. De har lyckats få fram just den atmosfär och känslighet som jag eftersträvat, säger Cajsa Zerhouni.

Förutom trummisen Peter Danemo spelar även pianisten Mattias Lindberg och basisten Arvid Jullander på plattan.

– Dessutom medverkar den tyska tenorsaxofonisten Birgitta Flick. Jag hörde henne på en konsert i New York och då spelade hon bland annat ”September in the rain”, som nu även är med på mitt album, säger Cajsa Zerhouni.

När plattan släpptes häromveckan hölls en releasekonsert på Fasching i Stockholm. Till våren hoppas Cajsa Zerhouni kunna framträda på sydligare breddgrader.

– Ja, jag vill absolut spela i bland annat Helsingborg, Malmö och Köpenhamn, tillägger hon.