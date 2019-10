Roman Will i Rögles mål mot Färjestad

Roman Will får fortsatt förtroende mellan stolparna när Rögle gästar Färjestad.

Både Roman Will och Christoffer Rifalk har imponerat stort i Rögle under de tio första SHL-omgångarna. Den förstnämnde storspelade mot Växjö i lördags och får fortsatt förtroende mellan stolparna när Rögle gästar Färjestad under torsdagskvällen.

I övrigt är Röglelaget väntat. Ted Brithén och Éric Gélinas är skadade, medan Nils Höglander är avstängd. Forwarden Nick Sörensen flyttas upp i hierarkin och tar plats med Mattias Sjögren och Leon Bristedt. Rögle toppar SHL och Färjestad ligger fyra.

Rögles lag mot Färjestad (nedsläpp klockan 19 i Löfbergs arena):

Målvakter: Roman Will (Christoffer Rifalk).

Backpar: Niklas Hansson, Kodie Curran – Daniel Bertov, Craig Schira – Samuel Jonsson, Erlend Lesund.

Sjundeback: Samuel Johannesson.

Kedjor: Daniel Zaar, Anton Bengtsson, Dennis Everberg – Nick Sörensen, Mattias Sjögren, Leon Bristedt – Taylor Matson, Simon Ryfors, Erik Andersson – Dominik Bokk, Hampus Gustafsson, Adam Edström.

Extraforward: Calle Spaberg Olsen.