En gammal profil ska få Falcons att lyfta igen

Landskrona Falcons är ända nere i division 2, men nu hoppas den gamle profilen Pekka Manu att klubben ska börja klättra igen.

– Vårt mål är allsvenskan 2024, säger han.

Pekka Manu var med när Landskrona Falcons bildades för 20 år sedan och därefter var han en av klubbens allra största profiler, under många säsonger. Nu är Pekka tillbaka i en tyngre roll, som ansvarig för den herrkommitté som ska få fart på Falcons verksamhet igen.

– Jag kände att jag har mer att ge innebandyn, att jag inte är färdig. Och jag ser ju potentialen i Landskrona, med världens bästa idrottshall och ett lovande A-lag, säger Pekka, när vi frågar vad som lockat honom till den här comebacken.

Pekka Manu har haft många olika roller i Landskrona, men det är i första hand som sportchef han gjort sig känd och nått sina stora framgångar. Den tjänsten fick han dock lämna 2012, efter ekonomiska problem och en hel del turbulens, och därefter arbetade Manu istället i samma roll i Malmhaug och Malmö FBC. På grund av sjukdom var han dock tvungen att trappa ner på innebandyn ett tag, innan Pekka förra året hoppade in som tränare i Falcons.

– Jag har haft problem med hjärtat och jag har diabetes, så jag måste medicinera under resten av livet. Men nu mår jag bra och målet är att snart kunna jobba heltid igen. Just nu är jag innebandyinstruktör på LA School of Sports, tre morgnar i veckan.

Det nya engagemanget i Landskrona Falcons är dock helt ideellt – "Det var ett krav från min sida" – och från början kom initiativet från Jakob Ohlsson, en av de stora eldsjälarna i föreningen.

– Jakob har själv lagt ner ett enormt jobb de senaste åren och vi känner ju varandra sedan länge. Sedan började Patric Johansson, tränaren, också tjata och för ett tag sedan tackade jag ja. Då började jag själv ringa runt och nu har jag fått ihop ett riktigt bra gäng, med folk som vet vad det här handlar om och som brinner för Falcons.

I den nya herrkommittén, som hade sitt första möte så sent som i slutet av förra veckan, sitter också Christian Persson, gammal spelare och tränare i klubben, Rickard Jacobsen, en av Falcons största spelare genom tiderna, och Pontus Nielsen, tränare i andralaget.

– I första läget handlar det om att sätta en organisation. Vi har tappat mycket i vårt ungdomsarbete, vi har till exempel inget J18-lag i år, och där måste vi få ordning igen. Sedan är det klart att vi vill klättra med vårt A-lag också. Just nu rankas vi som nummer fjorton i Skåne, det är bedrövligt. Bland de fyra bästa måste vi ju vara...

Pekka Manu var själv sportchef och ansvarig för det lagbygge som våren 2011 var så nära att ta steget upp i svenska superligan och det är klart att han drömmer om en ny storhetstid. Då lockade hemmamatcherna tusen personer och den känslan vill Manu gärna uppleva igen.

– Nu brukar det komma hundra pers och då kan man undra vart vi tog vägen. Men SSL? Nä, nä... Det är mycket större i dag, så det är inte rimligt längre. För oss är allsvenskan ett realistiskt mål och vi har sagt att vi ska försöka vara tillbaka där 2024.

I första hand gäller förstås att ta sig upp i ettan igen och med nygamle tränaren Patric Johansson, senast i Helsingborg, har Landskrona inlett division 2-spelet med tre raka segrar, inför lördagens hemmamatch mot jumbon Eslöv.

– Anders Lindberg och "Jocke" Rosengren är förstås viktiga med sin rutin och sin kvalitet, men vi har en bra stomme med 19- och 20-åringar. Så det ser faktiskt riktigt ljust ut.