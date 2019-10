Häromåret höll jag under ett halvår på med att försöka säga upp min mors telefonabonnemang. Jag ringde om och om igen till företaget, skickade in en skriftlig uppsägning med fullmakt, you name it. Inget verkade bita.

Vi har alla hört mantrat om hur viktiga vi kunder är. Oftast ledsagat av floskler som ”alla på ett företag måste ha på sig kundens glasögon i allt arbete”.

Ändå påminns vi ständigt om företag som tycks ha som affärsmodell att göra det så besvärligt som möjligt för sina kunder.

I fallet med morsans telefonabonnemang handlade det om ett rent skojarföretag. Som prackar på äldre människor dyra och dåliga abonnemang och sen gör det nästintill omöjligt att säga upp dem.

När jag till sist lyckades – efter en massa lirkande och en del hårda ord – hände en märklig sak. Jag råkar vara hemma hos morsan när en telefonförsäljare från exakt samma bolag ringer och vill truga på henne ett mobilabonnemang. Morsan har inte ens någon mobil.

”Ge mig luren”, sa jag.

Sen dess har de inte hört av sig igen.

Apropå telefoner hade jag en annan märklig upplevelse häromveckan. Jag behövde byta batteri eftersom det gamla laddade ur på nolltid.

Nu tror ni kanske att det bara är att köpa ett nytt batteri och byta ut det gamla.

Tekniskt sett går det till så. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Verkligheten är som att förflytta sig till ett avsnitt av Star Trek som regisserats av Monty Python-gänget.

Jag kontaktar det väldigt stora företaget i branschen. Jag nämner inga namn, men vi kan kalla dem Päronet.

Den här första kontakten innebär bara att jag bokar en tid för en konsultation. Jag kör ut till det stora köpcentrat där Päronets mottagning ligger. Blir välkomnad av en värd, eller vad personalen nu kallas, och checkas in.

Jag blir hänvisad till ett jättelikt bord. Det kallas för Genius bar. Nej, jag skojar inte. Jag väntar. Stirrar på en metalldörr som påminner mig om ingången till ett forskningslaboratorium i en gammal sci fi-film. Sen dyker nästa anställd upp. Han är mycket vänlig, pratar med mig, undersöker försiktigt min telefon och säger sedan ”ja, du behöver ett nytt batteri”.

”Jag vet, det var därför jag kom hit”, svarar jag.

Sen får jag veta att batteribytet kommer att ta tre timmar och jag är välkommen tillbaka då. Jag är redan så matt av föreställningen att jag inser att det inte är lönt att protestera.

Jag känner mig plötsligt som berättaren i ”Liftarens guide till galaxen” som konstaterar att om man inte förstår svaret på en fråga, behöver det inte vara fel på svaret, det kan lika gärna vara så att frågan är felställd.

Tre timmar senare är jag tillbaka och checkas in på nytt. Efter en stund öppnas dörren till forskningslabbet och ännu en anställd kommer ut med min telefon.

Jag betalar och går. På vägen ut får jag frågan ”gick allting bra?”.

Jag nickar och mumlar:

”Om det inte gjorde det är jag körd.”