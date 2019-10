”Do you know vilken sorg to miss Hälsingborg”

”Do you know vilken sorg to miss Hälsingborg”

Utdrag ur Kalle Linds biografi "Hasse Alfredson – En sån där farbror som ritar och berättar". Kapitelnamnet är hämtad från låttiteln på Hasse och Tages översättning av Louis Armstrongs ”Do you know what it means to miss New Orleans?” (framförd av Monica Zetterlund i "Gröna Hund", 1962).

Hans Alfredson under ungdomstiden med okänd kamrat. Bild: HD-Sydsvenskan På Tågaborg i norra Helsingborg trängs patriciervillorna med varandra. Här bor en bemedlad medelklass som ofta siktar uppåt. Det är också kulturimpregnerad mark: här bor under Hasses ungdomsår skådespelaren Åke Fridell, som då jobbar vid Stadsteatern och som skymtar i flera av Ingmar Bergmans femtiotalsfilmer; här växte en gång poetissan Harriet Löwenhielm upp, i den Villa Tågaborg som gett området dess namn; här bodde journalisten, författaren och profilerade feministen Elin Wägner som ung; här levde under en tid den store romanförfattaren Hjalmar Bergman; i samma hus bodde också redaktören vid Helsingborgs-Posten, Sven Åkerberg, som var en av vissångaren och journalisten Birger Sjöbergs förtrogna. Allt i princip i samma kvarter, fast under olika tidsperioder.