Rutin mot trakasserier får fortsatt bakläxa

För andra gången underkänner Diskrimineringsombudsmannen Örkelljunga kommuns rutiner för hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatser.

För ett år sedan begärde DO in rutiner och riktlinjer från alla Sveriges kommuner för granskning. Örkelljunga kommun fick då kritik för att det inte tydligt framgick alla olika typer av kränkningar och trakasserier som riktlinjerna gällde. Det fanns också, enligt DO, en risk att chefer som ställs inför olika former av trakasserier inte hade klart för sig hur de ska agera.

Kommunen svarade med att förtydliga, men nu har DO fler synpunkter. I ett beslut nyligen skriver de att Örkelljunga fortfarande inte lever upp till kraven i diskrimineringslagen.

Den här gången handlar det om hur det praktiskt ska gå till när man blivit utsatt, eller upptäcker att det pågår trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. I kommunens rutin står det att händelsen ska anmälas i kommunens digitala arbetsmiljöverktyg som en arbetsskada.

Men det ska inte behövas. Arbetsgivaren har skyldighet att utreda och göra något åt trakasserier, oavsett på vilket sätt man har fått reda på dem.

Det kan gå till så att den som är utsatt själv vänder sig till arbetsgivaren, eller att chefen själv ser något som uppfattas som trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan också vara så att problemet lyfts av en arbetskamrat eller fackliga organisationer. I alla fallen har arbetsgivaren skyldighet att utreda och åtgärda, enligt DO.

Nu får Örkelljunga kommun på sig till nästa år att rätta felet. Då återkommer DO med en uppföljning.