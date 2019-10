Braskande brexitrubriker: Dårar och förnedring

Premiärminister Boris Johnson – en hjälte som kämpar mot dårar, eller en loser? Brittiska tidningar ger, minst sagt, skilda beskrivningar av gårdagens stora brexitdrabbning i parlamentet.

Johnson hade lagt all energi på att in i det sista försöka samla majoritet för sitt nya brexitavtal. Men det blev aldrig någon avgörande omröstning under lördagens extrainsatta sammanträde i det brittiska underhuset. Parlamentet tvingade honom i stället att be EU om ytterligare en senareläggning av det brittiska utträdet.