Hårda vindar väntas i norra Sverige

Hårda vindbyar i norr och stormstyrkor högst upp på fjälltopparna väntas komma in under tisdagseftermiddagen.

– Då är det som värst, under natten drar det undan, säger Hampus Sellman, meteorolog på SMHI.

När ett omfattande lågtryck med snöfall och regn passerar österut under tisdagen kommer ett rejält blåsigt väder att dra in över norra halvan av landet.