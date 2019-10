Karolinska institutets personal flyger mest

Karolinska institutet är den myndighet i Sverige där personalen gör flest flygresor, skriver SVT Nyheter

Personalen gör 8 000 flygresor per år, eller två flygresor per år för varje anställd. Det resulterade i att myndigheten släppte ut över 7 000 ton koldioxid under fjolåret, enligt Naturvårdsverket.

De flesta flygresorna är utrikesresor, hittills har personalen gjort 6 768 utrikesresor under 2019.

Universitetet uppger att de försöker minska på flygandet.

– Under årets första nio månader har vi gjort närmare 20 procent färre inrikes flygresor, och vi har gjort 900 fler tågresor, säger Kjell-Ove Lindgren, resesamordnare på Karolinska institutet, till SVT Nyheter.

Han berättar för SVT Nyheter att det bland annat är konferenser och sammankomster i utlandet som är en av orsakerna till att universitetet gör många flygresor.