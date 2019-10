Iranska musiktjänsten retuscherar bort alla kvinnor – resultatet är surrealistiskt.

På omslaget till ”Joanne” står Lady Gaga iförd hatt men allt som nu syns är ... en hatt som svävar fritt i luften.

Kvar av Avril Lavignes ”Head above water” där sångerskan poserar med en gitarr är nu ... bara gitarren som leviterar ovan vattenytan.

Det är musiktidningen Gaffa som citerar nyheten om den iranska musiktjänsten Melovaz, som retuscherar bort kvinnor från skivomslagen på sin hemsida. Resultatet är svårartat surrealistiskt och får mig att tänka på Spiritualized flummiga ”Ladies and gentlemen: we are floating in space” – men här är det bara männen som flyter omkring, liksom stirrande efter något som tycks saknas. Typ den Bradley Cooper som på omslaget till ”A star is born” lutar pannan mot vad som ser ut att vara en upplöst svan. Eller så hänger föremål bara kvar i luften avskurna från sitt sammanhang, som när Sasha Sloan illustrerar sitt album ”Self portrait” med sig själv som konstnär men nu lämnas bara stolen och självporträttet spöklikt kvar i bilden.

När Ikea valde att gå saudiska ”sedvänjor” till mötes och tog bort kvinnor ur sina annonser i landet 2012, fick man backa efter internationell kritik. Det påminner om att det är de mest absurda bilderna av en medeltida kvinnosyn som också är de starkaste, tänk bara på de helt manliga fotbollsläktarna i Iran som väckt så frän kritik att Fifa nu tvingar Iran till förändringar.

Låt oss därför hoppas på ordentlig spridning för Melovaz skivsamling som ger gubbrock en än mer deprimerande klang.