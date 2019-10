Det spretiga 10-talet har en tydlig röst i Rex Orange County. Precis som decenniet är hans debutalbum svår att definiera, skriver Gabriel Zetterström.

Rex Orange County POP/R&B. Pony

När Pitchfork nyligen rankade 10-talets bästa album hamnade Frank Oceans ”Blonde” från 2016 på första plats. ”Frank Ocean is the hinge artist of our time, the true voice of a generation” löd en del av motiveringen. Pitchforks lista ska ju inte bara presentera starkast musik, den ska säga något om vår tid, om decenniet som summeras.

I denna ”Blonde”-era har 21-årige Rex Orange County blivit ett namn att räkna med. Alexander O’Connor, som han egentligen heter, rör sig i gränslandet mellan drömsk pop, soul, jazz, r&b och hiphop. På det redan tredje albumet (men första som signad på ett skivbolag) syns råtalangen som fick Tyler, The Creator att höra av sig på Soundcloud till en brittisk tonåring. Snart ska han turnera Nordamerika runt.

Den direkt magiska singeln ”Pluto projector” för verkligen tankarna till Frank Oceans finaste stunder. Rex Orange County har också han förmågan att lyfta låtarna till nya, oväntade nivåer och när kören gör entré förflyttas jag till den förres spelning på Way Out West 2017. Inte så konstigt, O’Connor var ju där på scenen, i bakgrunden. Briljanta ”It gets better” hämtar dessutom stråkar från Kanye West och rytm från Daft Punk men lyckas ändå vara något eget. Uppriktiga ”Everyway” blir oerhört vacker, liksom avslutande ”It’s not the same anymore” trots ett intro farligt besläktat med Taylor Swift.

Den musikaliska glädjen är svår att missa. Tyvärr graviterar O’Connor stundom mot ”söt kille med gitarr”-fällan. Ibland blir det pojkaktigt storögt (sliskigt sockersöta ”Face to face” och trallvänligt klämkäcka ”Never had the balls” är uthärdliga först efter några lyssningar). Ingen blir förvånad att han häromåret spelade in Toy Story-ledmotivet ”You’ve got a friend in me” med Randy Newman.

Att ge ett entydigt svar på vad ”Pony” faktiskt är blir lika svårt som att definiera det spretiga 10-talet, trots en relativt kort spellängd på tio spår. Artistens öppenhet (”Jag har aldrig varit obekväm med att dela med mig av saker”, sa han i en intervju med The Guardian 2017) blir symbolisk i en samtid av total transparens där vi ständigt avkrävs åsikter och insyn. Albumet blir ett soundtrack till en tid som flyter, som ingen riktigt får grepp om. Och när lekfullhet blir gravallvar blir lekfullhet igen tar det tid att vänja sig.

Rex Orange County är ibland experimentellt magnifik som Frank Ocean, ibland innerlig som serpentwithfeet, ibland bara en Ed Sheeran för manliga filosofistudenter. Ett barn av sin tid, likväl ett unikt tilltal. Nog är även Alexander O’Connor en sann generationsröst.