Trist och långtråkigt när skolan håller stängt? Kullabygden bjuder på gott om aktiviteter under höstlovet.

Plaska loss i hav och bassäng

Simskola

Bra Flyt arrangerar tredagarssimskola med fokus på crawl-, ryggsim och bröstsimsteknik. Bogsering och paddla på bräda. Lättare sjukvårdsteori på land.

Var: Höganäs Sportcenter

När: Tisdag 29/10 - torsdag 31/10 klockan 17

Kostnad: 565 kr för tre tillfällen, köps via hemsidan www.braflyt.com.

Ålder: Två åldersgrupper: 6-8 år eller 9-12 år.

Vattendisco

Höganäs Sportcenter arrangerar vattendisco med waterballs, vattenhinderbana och kiosk. Alla bassänger är öppna. Simkunnighet är ett krav.

Var: Höganäs Sportcenter

När: Onsdag den 30/10 klockan 18 - 20.30

Kostnad: 20 kronor.

Ålder: Årskurs 5-9

Spa för tjejer

Eri Ruuth kulturhus ordnar med utflykt för flickor till Vattnets hus i Ängelholm. Det blir bad, bastu, spa och fika. Badkläder och hänglås behövs.

Var: Samling Eric Ruuth kulturhus, för färd till Vattnets Hus i Ängelholm

När: Tisdag den 29 oktober klockan 13.30 - 19.30

Kostnad: 150 kronor. Anmälan till ericruuth@hoganas.se, senast den 25 oktober. Kontakt: Carina Jesperson 0734-35 75 83

Ålder: Från årskurs 7 till 19 år

Bada i havet

Fältarna i Höganäs och Höganäshem bjuder in ungdomar till bastu och kallabad. Det behövs ingen anmälan. Bara handduk.

Ta med badkläder och handduk, ingen anmälan.

Var: Kvickbadhuset i Höganäs

När: Tisdag 29 och onsdag 30 oktober klockan 12.30 – 15

Kostnad: Gratis

Skapa i papper och med lera

Gör din egen bok

Skriv och illustrera din egen bok tillsammans med Pia Eldin Lindstén, designer, författare och konstnär. Bokbindare Dalia Lopez Madrona kommer att berätta hur man kan binda böcker och visa exempel på sitt arbete. En liten grupp kommer att få binda sina böcker i skinn i Dalias verkstad i Lerberget tisdagen 29 oktober. Arrangör är Kultur- och fritidsförvaltningen och Bästa Biennalen

Var: Barnavdelningen Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10.

När: Måndag 28/10 klockan 13 - 16

Kostnad: Gratis. Föranmäl till biblioteket.hoganas@hoganas.se eller 042-33 73 69. Drop in i mån av plats.

Åder : 5-18 år

Fotografera i mörker

Följ med personalen på Eric Ruuth och nattfotografera. Lär dig fånga stadens kvällsljus på bild. Ta med kamera, stativ finns att låna.

Var: Samling Höganäs Bibliotek

När: Tisdagen den 29 oktober klockan 18 - 20

Ålder: Från årskurs 6 till 19 år

Kostnad: Gratis. Anmälan till ericruuth@hoganas.se. Kontakt: Peter Nilsson Länsberg 0734-357375.

Skapa i lera på Keramiskt center

Skapa i lera – dreja, tumma, ringla och forma dina egna föremål och skålar. Där finns också fins keramik att titta på och inspireras av.

Var: Keramiskt center, Gärdesgatan 4b

När: Onsdag 30/10 - fredag 1/11 klockan 11 - 14

Ålder: Från 7 år

Kostnad: 175 kr per person, max två alster per person. Keramiskt center glaserar och bränner all keramik. Föremålen kan hämtas i mitten av december. Det är ingen föranmälan med platserna är begränsade.

Skaka loss och rör på dig

Spela padel

Eric Ruuth kulturhus besöker padelhallen på Litteraturvägen.

Var: Höganäs padelhall

När: Klockan 14 - 17

Ålder: 6 till 19 år

Kostnad: Gratis. Anmälan tillericruuth@hoganas.se. Kontakt: Peter Snögrip 0734-35 70 20.

Lär dig dansa streetdance

Jostorps gymnastikförening arrangerar danspass för både yngre barn och ungdomar. Dansledare är Emelie Berg, erfaren dansare och gymnast, som gått dansskola i Australien. För de yngre är passet lekbetonat, för de äldre mer koreografi.

Var: Idrottshallen i Jonstorp Revavägen 3

När: Torsdag 31 oktober klockan 17.45–18.45, för de yngre, samt 19 - 20, för de äldre.

Ålder: 7-10 år samt 11 - 14 år

Kostnad: 50 kr (swishas innan eller på plats till föreningen) anmälan görs till emelie@jonstorpgymnastik.se

Gå ut i naturen

På Kullaberg kan du få ett eller flera viktiga uppdrag av Mulle. Du får med dig en påse att samla skräp i. Som tack för hjälpen för hjälpen får du ett Mullemärke att fästa på kläderna. Inne i naturum är det aktiviteter och akvarievisningar hela veckan.

När: 26/10 - 3/11 klockan 12 - 16

Var: naturum Kullaberg

Kostnad: Gratis

Åk skridskor

I ishallen i Jonstorp är allmänheten välkomna för att åka skridskor både med och utan klubba.

Var: Ishallen i Jostorp

När: Flera tider som uppdateras på www.jonstorphockey.se

Gå på museum

Höganäs museum

På Höganäs museum pågår del lekfulla utställningen Lekverk och Livskraft som är en samlingsutställning med "barnablick och leköga". Torbjörn Svensson ställer ut skulpturer i gavelrummet och det pågår en utställning av Mah Jong-kläder. För alla höstlovslediga barn är det filmvisning i gruvbion - museet bjuder på popcorn och saft.

Var: Höganäs museum, Polhemsgatan 1

När: Under höstlovet 28/10-3/ 11 klockan 13 - 17

Kostnad: Det är fri entré för vuxna i barns sällskap.