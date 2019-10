Musikälskare som säger vad hon tycker

Hon är en av medlemmarna i TV4:s Idoljury. Hon är också nybliven mamma. Svårt att kombinera? Inte för Nikki Amini.

Den här fredagseftermiddagen befinner sig Nikki Amini i tv-studion i Spånga för att förbereda sig inför kvällens sändning av ”Idol”. Hon är en av de fyra i juryn som bedömer de tävlandes sångframträdanden.

Så här dags är det genomgångar, möten och sminkning. Och mellan varven också amning.

– Jag bestämde tidigt under graviditeten att jag ville fortsätta med uppdraget i ”Idol”. Jag var gravid under auditionturnén i våras och nu under finalfredagarna tar jag med Nilo till jobbet. Hon är med mig överallt oavsett vad jag gör.

Nilo föddes i juli – och vaknar fortfarande på nätterna och vill ha mat.

– Men sedan somnar hon om. Än så länge har jag inte känt att jag blir för trött. Det hjälper kanske att jag är morgonmänniska. Jag har aldrig haft för vana att vara upp sent på kvällen.

Nilo heter egentligen Nilofar. När Nikki själv var liten hörde hon en låt av en persisk popartist. Den hette Nilofar efter flickan han sjöng om. Nikki blev förtjust i namnet och har genom alla år hoppats att ingen av hennes många släktingar skulle välja det när de fick barn. Till hennes glädje var namnet ”ledigt” och som tur var tyckte maken Niklas också om det.

Nikki Aminis familj kom till Sverige 1985 då hon var ett år gammal. De lämnade Iran på grund av kriget med Irak.

– En stor del av min släkt är kvar i Teheran. När jag är där på besök är det jag som är utlänningen. Jag pratar farsi men inte flytande utan jag blandar in svenska ord också, säger hon och skrattar.

Nilo har somnat och Nikki räcker över henne till sin mamma Fereshteh som är med i logen.

– Det där med mitt ursprung… jag har alltid haft en medvetenhet om det. Känt mig lite rotlös. När jag var barn gjorde kompisarna sådana där svenska saker som att åka på skidsemester eller till sommarstugan, det gjorde inte jag.

Något som det fanns gott om hemma var musik. Pappa Mahmoud var musiklärare och spelade det persiska stränginstrumentet setar. Nikki sattes i kommunala musikskolan för att lära sig gitarr men det gick sådär.

– Min stackars musiklärare Tom kämpade hårt med mig. Jag lärde mig några ackord men det där var inget som kom naturligt till mig.

Nej, musiker skulle hon tydligen inte bli. Och det som senare blev hennes karriärväg – att jobba inom musikbranschen – det hade hon aldrig hört talas om att man kunde göra.

Uppmuntrad av sina akademiska föräldrar började hon på universitetet. Hon läste psykologi eftersom hon visste att hon ville arbeta med människor.

– När vi hade perceptionspsykologi pratade vi om hur man påverkas av olika saker. Det tyckte jag var intressant så jag gick vidare och studerade marknadsföring i stället.

På Berghs school of communications i Stockholm tipsade en klasskamrat om en ledig tjänst på skivbolaget Warner Music. Hon fick den. Och i den branschen har hon fortsatt, bland annat på Universal Musics kontor i London där hon arbetat med världsartister som Justin Bieber och Rihanna.

Musikindustrin passar Nikki utmärkt. Det händer mycket, det går fort och hon får jobba med det hon helst vill: musik och människor.

– I efterhand kan jag se hur olika saker pekade fram mot det jag nu gör. Jag läste tidningen Okej och kollade på MTV efter skolan. Och jag gjorde praktik på båda. Jag var också med pappa när han arrangerade konserter i Berwaldhallen med persiska artister, då fick jag dela ut blommor och sälja cd-skivor.

2016 blev hon en av de fyra medlemmarna i "Idol"-juryn. Där har hon gjort sig känd som en rättfram kritiker när de förhoppningsfulla deltagarnas prestationer ska bedömas. Senare denna kväll kommer hon fälla omdömen som ”Det här var inte vad jag hade hoppats på”.

Men det var ingen som begärde att hon skulle vara på ett visst sätt när hon började i juryn.

– Jag har en stark personlighet och jag säger vad jag tycker. Jag kan tänka mig att det uppskattas av dem som gör programmet, det funkar ju inte att sitta i juryn och inte ha en åsikt. Vi svenskar är så konflikträdda. Säg vad du tycker så kan vi snacka om det och gå vidare i stället för att du ska gå och tjura och det kommer fram på andra sätt. TT

Nikki Amini

Aktuell: Fyller: 35 år den 23 oktober 2019.

Gör: Egen företagare och medlem i juryn i TV4-programmet ”Idol”. Gör också podcasten ”Bulle i Ugnen” tillsammans med Sara Biderman.

Familj: Maken Niklas Twetman och dottern Nilofar som föddes i juli.

Bor: Stockholm.

Lyssnar helst på: ”Jag gillar topplistor och hits jag kan sjunga med i. Men också gamla låtar med Whitney Houston och Mariah Carey. Det är en salig blandning.”

Lyssnar aldrig på: ”Heavy metal. Det är bara oljud som gör mig stressad.”

Sjunger: ”Ja, men inte i tv. Jag älskar att sjunga med i låtar och att sjunga för Nilo.”