Nasdaq klår förväntningarna

Den amerikanska börsoperatören Nasdaq, som bland annat driver Stockholmsbörsen, redovisar ett oväntat starkt resultat för årets tredje kvartal, präglat av nya börsrekord på flera marknader.

Nettointäkterna lyfte till 632 miljoner dollar under kvartalet, motsvarande drygt sex miljarder kronor, upp från 600 miljoner dollar under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Vinsten före skatt steg till 215 miljoner dollar, eller två miljarder kronor, under tredje kvartalet, från 209 miljoner ett år tidigare. Efter utspädning gav det ett resultat per aktie på 1:27 dollar, vilket kan jämföras med en snittprognos på 1:21 dollar per aktie enligt börsoperatören.

På Nasdaqbörsen i USA har under kvartalet 66 nya bolag listats, varav 41 med så kallade börsintroduktioner. Det motsvarar 69 procent av alla nya noteringar på marknaderna i USA.

På Nasdaqs nordiska börser noterades åtta nya bolag, varav fyra börsintroduktioner, inklusive Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT på Stockholmsbörsen. EQT-noteringen var en av de största noteringarna någonsin i Sverige.