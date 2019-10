NBA-mästarna pallade trycket i premiären

Premiärmötet i årets NBA-säsong blev en rysare in i slutminuterna. De regerande mästarna Toronto låg under större delen av mötet med New Orleans, men vann efter att ha tagit matchen till förlängning.

Toronto hade det kämpigt i två och en halv period när de tog emot New Orleans på hemmaplan.