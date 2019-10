Snabbkoll på nattens nyheter

Detta hände när du sov.

Världen

Nya Nordkoreasamtal i Sverige på gång

Nordkorea och USA är inbjudna till ett nytt möte i Sverige, enligt det svenska sändebudet Kent Härstedt. Den muntliga inbjudan som framfördes i början av oktober följs snart upp med en skriftlig variant.

Ekonomi

Små rörelser på Asiens börser

Tokyobörsen inledde handelsdagen på plus efter att under tisdagen ha hållit stängt då landets nye kejsare kröntes. Både Nikkei 225-index och det bredare Topixindex steg med nära 0,3 procent.

Sport

NBA-mästarna pallade trycket i premiären

Premiärmötet i årets NBA-säsong blev en rysare in i slutminuterna. De regerande mästarna Toronto låg under större delen av mötet med New Orleans, men vann med 130–122 efter förlängning.